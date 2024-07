Seguidores le reclaman a Abraham Pino: '¿Por qué lucras con la separación de tu esposa?'

Bueno, tras el video, que dijo estaría por 24 horas en su canal de YouTube, el "influencer" panameño es el centro de fuertes comentarios en su cuenta personal de Instagram: "PORQUÉ LUCRAS CON LA SEPARACIÓN DE TU ESPOSA Y TU HIJA !Y TAMPOCO DEJAS QUE SE TE PONGA UN COMENTARIO ! PARA LO QUE NECESITAS SÍ! MÁS HACERTE EL VÍCTIMA Y VISTIMARIO! DEJAS MUCHO QUE DESEAR !!", "Este man era un Bully tremendo en la secundaría, no sé como le dieron cabida", "Elizabeth te quiso antes de tu cirugía, después de eso, pasaste a hacer otra persona", "No tengo nada en contra tuya pero que seas influencer o como te hagas llamar. Te juro y apuesto con seguridad que los problemas de tuyos con tu exesposa sobre su relación no es algo que nos interese saber. No aporta en el algo productivo ni algo por el estilo. Ya bájenle a ese showcito porque causan más pena que otra cosa", "hizo el video llorando nada más porque Elizabeth da a entender que él la trataba mal y era Infiel ,entonces él se pinta de víctima diciendo que las cosas pasan por algo y que la ama etc para limpiar su nombre.. puro show"", fueron la mayoría de los comentarios.

En el video para promocionar su ruptura tuvo que desactivar la opción de comentarios, por lo que sus seguidores se fueron a un video de publicidad para soltar todo lo que pensaban de este tema.

Abraham Pino habla alto y claro

"Es duro hablar del tema porque vivimos muchas cosas juntos. Desde que me casé a los 21 años, hasta el nacimiento de nuestra hija, todo lo compartimos con el mundo, y ahora la gente está hablando de lo que no sabe para dañarme", expresó Abraham Pino en el video, visiblemente afectado.

“He recibido miles y miles de comentarios dañinos, y he decidido no responder a ninguno de ellos. Me prometí que nadie me afectaría, aunque soy humano y puedo cometer errores”, enfatizó.

No está con ella desde hace más de un año

Habló sobre sus operaciones por temas de salud, dejando claro que no han sido por vanidad. Las mismas fueron una cirugía en la nariz y una corrección en su mandíbula cruzada. Los comentarios negativos sobre su apariencia afectaron su autoestima y su relación. "Las redes sociales pueden ser muy dañinas; empecé a sentir que afectaban mi autoestima y, desafortunadamente, también mi relación", dijo.

Reveló que no está con Eliza dese hace un año y meses, pero se llevan bien porque comparten una niña.