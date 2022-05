LA NIETA ELEGIDA | Augusto se muestra arrepentido con Sergio

Sara quiere que encuentren lo más pronto posible a Braulio. Augusto cree que puede matar a cualquier miembro de su familia. Braulio llama a Vivian, que está reunida con la familia, quiere saber todo lo que sabe o está haciendo su familia. Ella no le da mucha información, pero Braulio insiste en qué hizo un trato con el diablo y que, si lo cogen, él la sapeará.

Rosa hizo todo ese show porque quería ganar puntos con Sara. Nicolás no quería que hiciera todo eso. Laura los saluda y les pregunta cómo les fue, después se pone a llorar.

Sara le comenta a Augusto que no estaba al tanto de nada de lo que Sergio estaba haciendo. Augusto dice que es duro enterarse así de golpe ahora. Quería que, su relación con Sergio fuera mejor, porque hubo muchas peleas, siempre lo criticó y lo trataba como su peor enemigo. Piensa que todos se hicieron de la "vista gorda" y le tildaron de loca a Sara. Pedir perdón ya no es suficiente porque ya no está para escucharlo.

Luisa conversa con Juan Esteban y piensa que deben esperar que las cosas se calmen un poco.

Daniela llama a Juan Esteban para avisarle que prenda las noticias, hablan de que las investigaciones de la muerte de Sergio se retomaron.

Laura le comunica a su familia que se dio un tiempo con Milán. Vivian hace un mal chiste sobre que ahora puede ser la comunity de los escort de su madre.

Luisa quiere ver a Milán, Juan Esteban insiste en acompañarla, pero ella quiere estar sola con él, de todas maneras, tiene a unos escoltas.

Braulio e Ignacio tienen que estar pendientes ahora porque la policía está detrás de ellos. Escuchan que el testigo está en el hospital y Braulio recuerda que Perpetua puede ser quien habló.

Sara le dice a Perpetua que los muertos se están comunicando porque quieren que la verdad salga a la luz.

Olivia mandó a hackear el celular de Adrián. Le dicen que María Consuelo sabe del desfalcó de dinero de la empresa de los Roldán y que tiene pruebas contra Olivia.

María Consuelo le muestra a Adrián el vídeo donde Olivia mete un USB en la computadora. Adrián recuerda que le hizo creer que fue Luisa y lo puso contra las cuerdas para casarse con ella. María Consuelo quiere encargarse del problema.

Milán le recuerda a Luisa que Braulio le está buscando. Milán le dice que Laura no le cree nada de lo del reloj. Luisa le ayudará a mostrar la verdad. Milán le pregunta a Luisa por el lugar donde está Perpetua, quiere pedirle perdón por todo lo que ha pasado.

Sara le comenta a Perpetua que la fiscalía está averiguando cosas del día de la muerte de Sergio. También le menciona que se fugó de la cárcel. Perpetua se sorprende.

Augusto va a la tumba de Sergio para desahogarse y pedirle perdón después de diez años.

Perpetua le dice a la hermana que está asustada porque no quería que Braulio se diera cuenta que estaba viva.