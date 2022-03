LA NIETA ELEGIDA | Juan Esteban sorprende a Luisa abrasándose con Milán

Braulio le recuerda a Milán que él le confirmó que Luisa estaba dispuesta a realizar la vuelta. Milán cree que ella está muy cambiada. Braulio se lo había advertido y no quiere que le lleven la contraria. Quiere que Luisa termine lo que empezó y que, si no lo hace, la mandará a quebrar, quiere que Elena tenga justicia.

Sara no quiere que Luisa esté expuesta con Milán. Luisa también quiere conocer si Sergio visitaba la finca. Sara le pregunta si sentía manifestaciones de él, pero Luisa lo niega y responde que sólo era un sentimiento.

Luisa va en busca del mueble que le dijo Sergio en su sueño y encuentro aún cofre oculto, pero Florentino llega y le comenta que tampoco puede dormir, ella tiene que devolverlo sin que él se dé cuenta. Florentino piensa que tiene que cortar de raíz con Milán para evitar que algo ocurra.

Milán visita a Laura y le dice que no aguantaba las ganas. Laura le recuerda las cosas que le dijo. Milán le responde que lo dijo porque se asustó y admite que no puede dejar de pensar en ella. Laura dice que las drogas matan y lo tira a la cama; le pide que se ponga el pasa montaña porque así le gusta. Luego de tener intimidad, Milán le pregunta a Laura por lo que pasó con su abuela. Allí descubre que Luisa le quitó el novio a su hermana. Milán quiere irse, pero Laura toma sus pantalones y los tira afuera de la casa, luego empieza a gritar que hay un ladrón, Rosa y Nicolás llegar para ver qué ocurre. Nicolás empieza a perseguirlo, pero Milán escapa semidesnudo.

Olivia aparece en el apartamento donde se queda Adrián y le pide que le pagué lo que le debe. Adrián no tiene con qué hacerlo. Luego ella le pide que le traiga agua y toma el teléfono de él para activar la ubicación en vivo.

Adrián se reúne con su papá para ver lo del plan que tiene contra los Roldán. Adrián se va porque está en busca de empleo, no quiere quedar como su padre, Roberto se molesta, pero su hijo le recuerda que lo necesita. Olivia estaba cerca y quiere hablar con Roberto. Olivia le quiere proponer

Augusto le reclama a Sara pro haberse perdido así. Sara le recuerda que también él se pierde por sus viajes de imprevistos. No quiere con la controlen como una niña. Augusto quiere que tenga más prudencia y le pide que actúe con más responsabilidad.

Sara piensa que no se pueden seguir ocultando de Milán. Que debe denunciarlo a la policía porque es la única manera de librarse de él. Luisa nada más dice que haga lo que ella quiera.

Juan Esteban le comenta a Diana que está molesto con Luisa porque no supo nada de ella. Diana dice que es lo que quiere, que la busque para que hable y le explique todo para que él tome alguna decisión.

Juan Esteban visita a Vivian porque siente que no pasa nada con Luisa. Él quiere saber dónde está la finca de su abuela para hablar con Luisa. Vivian se ofrece para acompañarlo. A Juan Esteban le da algo de pena que Sara opine algo. Vivian le dice que ella dirá que él se ofreció para acompañarla a ver a su abuela.

Olivia busca a un abogado para que el plan de Roberto y Adrián no pueda realizarse.

Milán llega a la finca y se ve cara a cara con Luisa. Él le pregunta si tiene algo con Juan Esteban. Ella dice que han hablado un par de veces, pero con él no tiene nada. Luisa piensa que no vivió una vida normal, no quiere ese para su vida. Milán quiere saber cómo queda el negocio. Pero Luisa no quiere hacer algo que dañe a Sara. Luisa le comenta que hay una forma de saldar la deuda y que nadie salga herido. Le cuenta que está segura de que es hija de Sergio y que pronto tendrá el apellido. Luego de eso tendrá dinero y se los dará a Milán y Braulio. Está desesperada, no sabe qué hacer. Juan Esteban busca a Luisa y ve que se abraza con Milán.

Florentino sabe que Juan Estaban y Luisa han tenido su historia. Le dice a Juanes que ella se ve fuerte, pero es frágil. Juan Esteban nada más quiere saber cómo están ellos.