LA NIETA ELEGIDA | Luisa acepta a Juan Esteban

Sara no puede creer lo que dicen de Vivian. Juan Esteban le pide a Luisa que le cuente a Sara todo lo que ella le dijo. Ella admite que ha sido dura y no dijo nada porque no quiere que se peleen. Juan Esteban quiere aclarar todo porque quiere ser novio de Luisa.

Perpetua le dice a Gertrudis que le ayude a Ferney porque Braulio lo debe estar buscando para matarlo por saber que le salvó la vida.

Luisa no puede contestarle nada ahora mismo a Juan Esteban. Él dice que necesitaba decir lo que siente y que sabe que Luisa necesita su aprobación. Sara se quita ese peso y responde que la decisión es de Luisa. Ella se va diciendo que no le quiere volver a fallar a Sara.

Olivia está cansada con Adrián porque siente que le manipula. Ella le dice que entonces dejen todo así, y cuando Adrián se va, Olivia le llama para decirle que acepta a Roberto por unos días.

Diana le dice a Juan Esteban que sabe que Luisa le gusta y que ella se lo demostró el día que se besaron en su casa. Él está cansado de tanto despecho.

Sara quiere conocer la versión de Vivian antes de juzgar. Pero quiere que Luisa no se cohíba por nadie si quiere tener algo con Juan Esteban.

María Consuelo está asustada con Paola, pero cree que no debería ya que buscaban era a Luisa.

Lucas le muestra a Luisa una foto donde Ignacio tiene el mismo reloj que ella encontró el día que atacaron a Paola. Luisa dice que le tiene que explicar todo a María Consuelo, pero él cree que no le va a hacer caso. Luisa piensa que si le creerán y que debe decirle.

Elvira le confiesa a Luisa que ella y Lucrecia pensaban que era mala persona, pero le ha demostrado lo contrario. Luisa le responde que no hay rencor alguno.

Lucas le dice a María Consuelo que Ignacio fue quien atacó a Paola. Pero ella no le cree nada y considera que Luisa le metió esa idea en la cabeza.

Paola llega a su universidad, pero Ignacio le está siguiendo. Ella la agarra en el baño y le pone un cuchillo en el cuello. Le vuelve a decir que perdió su familia por ella y quiere que vuelvan. Paola llora y le pide que le suelte. Paola lo golpea y se va de allí, él le sigue e Ignacio le comenta que, si dice algo, tiene un material que podría en redes sociales. Adrián llega y corta la conversación para contarle como va lo de su matrimonio con Olivia. Piensa que cuando se haga cargo de la mitad de la fortuna de ella, los sacará de la casa de Sara y Augusto. Paola le responde, pero está pensando mucho en lo que le pasa con Ignacio.

Ruper le dice a Esther que secuestren a Luisa. Él sabe que está enredada con Braulio y puede darle una sorpresa. Ruper saber que Sara tiene dinero.

Vivian dice que Juan Esteban anda hablando mal de ella. Sara quiere que Vivian quiere que sostenga sus palabras con él. Sara quiere llamar a Juan Esteban y poner el altavoz, pero Vivian no lo permite. Sara sabe que había algo en la historia que no le cuadraba. Sara le dice que por qué no debió llamar a Luisa para intimidarle. Vivian le recuerda como la trata y que mire lo de la prueba de ADN. Sara cree que debe estar preparada para cuando Luisa y Juan Esteban formalicen su relación. Vivian cree que todo es mentira y deben salvar a Luisa de Juan Esteban. Vivian saca su verdadero yo, y dice que tampoco estima mucho a Sara y que Juan Esteban y Luisa no estarán juntos, tienen que pasar sobre su cadáver.

Luisa visita a Juan Esteban a su trabajo porque quiere hablar con él. Ella le debe una respuesta y luego de mirarse fijamente, se acerca y lo besa. Luisa admite que lo venía pensando hace mucho tiempo, pero ahora se acercó. También siente que tiene algo de miedo.