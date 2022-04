LA NIETA ELEGIDA | Luisa cae en el plan de Esther y Ruper

María Consuelo quiere hablar algo urgente con Augusto. No sabe cómo empezar, se trata de algo de Sergio cuando vivía. Ella le revela que Sergio era inocente, no se había robado la plata de la empresa. Añade que Nicolás estaba aliado con ellos pero que ella y Roberto sacaron el dinero. Estaba muy enamorada de él y no se daba cuenta lo que estaba haciendo. Roberto quería invertirla y luego devolverla, pero nunca pasó. Augusto se pregunta por qué nunca le contó nada. María Consuelo estaba muy enamorada de Roberto. Nicolás le ayudó para aprovechar sacar a Sergio de la empresa.