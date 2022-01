LA NIETA ELEGIDA | Luisa conoce a Juan Esteban

Vivian visita la tumba de Sergio, le cuenta a Juan Estaban que tenía años sin ir y que es un tema doloroso. Juan Esteban le agradece por compartir eso con él. Vivian quiere que se tengan confianza y que no quiere que piensen que hay secretos en su familia. Juan Esteban sabe que Vivian se enteró que su familia está investigando. Ella sabe que hay comentarios que dicen que su propia familia tuvo que ver con la muerte de Sergio. Juan Esteban nada más se preocupa por lo que piensa Vivian.

Sara se pregunta por qué Luisa obedece siempre lo que dice María Consuelo. Sara piensa que debe hacerse respetar, además se quedará con la medalla porque teme que se pierda. Ella sabe que Sergio se la dio por algo importante.

María Consuelo se pone en planes con Lucrecia, para que le diga todo lo que sabe de Luisa.

Adrián se mete al cuarto de Luisa y comienza a buscar entre sus cosas. Luego se va hasta el baño donde Luisa se está duchando. Él intenta agarrarla y Luisa le muerde la mano. Sara llega a socorrerla, luego le dice a María Consuelo que Adrián intentó abusar a Luisa. Sara no puede creer que esté defiendo a Adrián que sigue inventado excusas. Sara se enfada porque les advirtió que no se metieran con Luisa. Sara no puede correr cómo está criando a sus nietos. María Consuelo le dice que no decía nada cuando Sergio cometía sus errores y se comportaba como un promiscuo.

María Consuelo quisiera irse de la casa, Adrián también quisiera una vida digna y no depender de sus abuelos. Adrián deja claro que no le pedirá disculpas a Luisa.

Luisa llama a Milán y contesta Esther, ella o sabe que Milán está detenido.

Augusto llega a casa, Sara le dice a Luisa que le molesta las sorpresas y le pide a ella que vaya con Luisa mientras ella prepara el terreno.

María Consuelo le cuenta a Augusto lo que hizo Sara con Luisa, movió todo por tener una dama de compañía. Él piensa que lo hace por haber despedido a Perpetua. María Consuelo considera que hay que internar a su madre.

Florentino le cuenta a Sara que detuvieron a Milán. Sara no quiere que Luisa se entere de nada porque Luisa debe estar fuerte por todo lo que se avecina.

Luisa le dice a Florentino que debe convencer a Sara de detener todo. Pero él considera que si Luisa es honesta todo estará bien, peor deben esperar que las cosas se aclaren.

Sara finalmente habla con Augusto. Él le dice que estuvo hablando con María Consuelo. Augusto dice que Erika no es bienvenida a la casa. Sara está cansada de no hacer cosas para no llevarle la contraria. Augusto dice que ella estuvo a punto de acabar con su matrimonio por los chismes. Sara dice que ella tenía fundamentos y se lo dijo porque la quiere. Augusto le pregunta si ella le recomendó la muchacha. Se pregunta por qué tuvo que mover todo para darle el cuarto a Luisa. Sara me dice a Augusto que Luisa le devolvió las ganas de vivir y le hizo recuperar la fe. Augusto quiere saber por qué gasta tanta plata en comprarle ropa. Sara no piensa darle aún respuestas hasta que no se calme. Ella no puede andar por la vida tranquila sabiendo que mataron a Sergio, Augusto dice que no tiene nada que ver. Sara considera que tiene que ver en todo y que desde que murió nadie quiere nombrarlo. Ella necesita que confíen en ella porque no todo en la vida tiene explicación. Augusto dice que ella no está mal de la cabeza porque sabe que ella intentó suicidarse.

Juan Estaban se presenta con Luisa, ella no deja de mirarlo. Daniela nota que Juan Esteban no deja de mirar a Luisa. Ella piensa que Luisa es más bonita que Vivian. Juan Esteban sabe que lo hace porque quiere alejarlo de Vivian. También le cuenta que ella sabe que estuvieron averiguando de su vida.

Juan Esteban conoce más a Luisa, pero ella está muy discreta. Ella no quiere hablar de sus padres. Pero Juan Esteban se empeña en tutearle y hacer que ella se sienta mejor.