LA NIETA ELEGIDA | Luisa le advierte a Juan Estaban que no pueden estar juntos

Diana le dice a Juan Esteban que Vivian se trama algo. Él le cuenta que Vivian le contó que sale con alguien por lo que piensa que ya lo superó.

Nicolás se molesta con Rosa porque ella fue quien contrató al escolta. Laura decide salir a pesar de que Rosa le recuerda que estaba traumada.

María Consuelo le reclama a Adrián lo que pasó con la plata. Le dice que revisaron su historial de navegación y vieron que se la pasaba en redes sociales y que la transferencia fue desde su computadora. Adrián dice que la culpable es Luisa. María Consuelo no quiere saber más de eso.

Vivian le explica a Rosa el plan que tiene. Primero quiere saber si es Luisa quien le quita el sueño. Luego ganar su confianza y después hacer que Luisa le rompa el corazón para que vaya con ella.

Juan Esteban le dice a Diana que Luisa no le quiere contar lo que piensa porque siempre elude el tema. Diana piensa que debe darle espacio y que ella decida cuando hablar.

Adrián va donde Luisa a reclamarle lo que pasó. Luisa descarta ser la culpable porque ella no conoce de esas cosas. Adrián piensa que tiene un grupo trabajo. Luego empieza a forcejear con Luisa. Sara entra con Lucas, Paola, María Consuelo y Augusto. Adrián dice que ella fue la culpable del dinero. Augusto quiere que se vaya de la casa, no le permitirá otra más. Adrián se va y grita que se van a arrepentir de lo que hicieron.

Laura le dice a Milán que con todo ese dinero debería fugarse porque están rodeados de tanta hipocresía. Milán dice que eso será imposible, porque luego que termine sus vueltas, ella no querrá verlo. Piensa que Laura nunca debió conocerlo.

Esther invita a Ruper para la inauguración del restaurante. Él está extrañado, pero Esther le dice que, si uno dice los planes, se pueden echar a perder.

Luisa llama a Milán para decirle que las cosas se están poniendo feas. Milán quiere hablar frente a frente con ella. Milán le cuenta que cuando secuestren a Sara, Luisa estará con ella. Luisa quiere negarse y piensa que debe haber alguna forma. Milán sabía que ella se echaría para atrás. Luisa no se echó, pero ella no piensa secuestrar a Sara.

Adrián culpa a María Consuelo por todo lo que pasó, por no apoyarlo y estar del lado de Luisa. No quiere el dinero que le dio.

Sara le pregunta a Augusto si fueron justos con Adrián. Augusto cree que Adrián ya ha echo cosas malas y la lección es buena para él.

Adrián le agradece a Olivia por prestarle el apartamento, le dice que le debe una. Olivia le responde que se la va a cobrar. Ella estaba algo intensa con él, pero Adrián deseaba estar sólo.

Erika nota que Luisa estaba muy pensativa y le pregunta si es por Juan Esteban. Ella dice que si pero que también piensa en muchas cosas, como la decisión de Sara de darle su apellido.

Luisa va donde Juan Esteban y le abraza al verlo. Él quiere que le cuente lo que pasa. Pero Luisa no quiere decirle nada. Lo que sí le dice, es que se tiene que ir lejos donde Juan Esteban y los Roldán no la encuentren. Él piensa que debe haber otra forma. Luisa insiste que sabe porque se lo dice. Juan Esteban quiere estar allí con ella. Luisa piensa que lo de ellos no pasará. Juan Esteban se acerca y la besa. Luisa lo detiene y le confiesa que no ha estado con alguien. Juan Esteban le dice que no pasa nada, que él es paciente.

Olivia le cuenta a Clemencia que lo del hacker funcionó muy bien. Clemencia quiere que le muestre al chico con el que está saliendo y le muestra una foto de Adrián y le revela que es el sobrino de Nicolás. Olivia no quiere decir nada hasta que la relación se vuela pública porque le tocará hacerlo, al menos que quiera estar en la calle.

Sara visita a Rosa y le cuenta que sabe que maltrata a Nicolás física y emocionalmente. Rosa trata de excusarse, pero Sara dice que eso sigue, no durará en denunciarla. Sara no quiere que la provoque porque no sabe de lo que es capaz.

Braulio le revela a Milán que el plan de ellos no es solamente quitarle dinero a los Roldán, también vengar la muerte de su mamá.