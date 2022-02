LA NIETA ELEGIDA | Luisa le confiesa a Juan Esteban que se enamoró de él

Florentino le cuenta a Sara lo que ocurrió. Sara no sabe cómo se enteró, Florentino piensa que Luisa lo llamó. Sara teme que le pase algo a Luisa, pero Florentino se encargará de todo.

Roberto busca a María Consuelo, quiere recibir lo que se merece de la empresa por ser su esposo. María Consuelo le recuerda lo que hizo, gastar en tragos y apuestas. Roberto recuerda que se sintió humillado por sus suegros y piensa que ella vivió bajo los cuidados de Sara y Augusto. Roberto le recuerda que él le hizo sentir mucho placer en la cama a pesar de que ella le diga que es un hombre asqueroso. María Consuelo intenta sacarlo de encima, pero Roberto se la lleva. Quiere que le ayude, porque no tiene para comer, nada más tiene para pagar sus deudas poco a poco. María Consuelo no quiere darle nada, pero él insiste y le quita un reloj, pero le dice que no crea que dejarán de verse por eso.

Juan Esteban quiere resolver cuánto antes lo de Luisa. Diana piensa que debe salir de eso rápidamente, pero Juan Esteban no sabe si ella le va a creer.

Esther le reclama a Milán por arruinar las cosas, porque ella le había prometido a Sara irse lejos de Milán. Él se enfada y está a punto de apuntarle, Esther le anima a matarla porque si no lo hace, ella lo matará a él.

María Consuelo le comenta a Sara que le hizo bien visitar a Sergio. Sara nota que algo le pasa y María Consuelo le confiesa que Roberto se apareció en el cementerio para pedirle dinero. Sara no quiere que se dejen de él.

Luisa le pregunta a Milán por lo que hizo. Él le cuenta que todo está bien y pregunta por su salud. Luisa le responde que está mejorando. Milán le dice que con sangre les hará pagar a los Roldán lo que hicieron.

Rosa le pide a Vivian que no sea intensa con Juan Esteban. Laura baja para desayunar y el ambiente sigue tenso entre todos.

Diana visita a Luisa y le dice que Juan Esteban no es su novio y quiere explicarle todo. Le menciona que las fotos que subieron eran de amigos. Y que tampoco significaba nada que estuviera en su casa. Le duele ver a su mejor amigo como está. Además, le menciona que ella tiene novia y se llama Mónica. Luisa no puede creer cómo trató a Juan Esteban.

Milán llama a Laura y ella le reclama porque no sabe nada de él. Milán no quiere darle mucha información y Laura se enfada y se va.

Vivian llega para hablar con Diana. Ella le cuenta que han sido días muy oscuros para ella. Respetará la relación que tiene con Juan Esteban. A Diana le causa risa y le confiesa que no son nada, únicamente amigos y que está casada porque todo le ha traído malos ratos.

Luisa llama a Juan Esteban y quiere hablar con él. Ella se disculpa porque lo ofendió y que le hizo creer lo que sentía era otra cosa. Luisa le dice que no puede esconder sus sentimientos y cree que se está enamorado de él, Juan Esteban admite que también y se besan. Juan Esteban dice que no habrá más secretos, malentendidos o mentiras.

Esther le pregunto a Milán por la niña con la que está saliendo. No quiere que le enamoren.

Esther llama a Braulio para avisarle que las cosas se salieron de control porque Ferney sabe dónde está. Braulio le recuerda que tenían que hacer todo poco a poco. Esther le dice que Milán le cuenta todo a una muchacha y que fue a la casa de los Roldán.

Braulio le reclama a Milán por lo que hizo, él se justifica que lo hizo porque mandaron a un coma a Luisa. Braulio le menciona que Esther le contó todo y que por su culpa Ferney sabe dónde viven ahora. Milán dice que la amiga no sabe lo que hace, pero Braulio no quiere que los planes se dañen y toca adelantar su vuelta, con ayuda de Luisa secuestrarán a Sara. Milán no quiere poner en peligro a Luisa porque está en cama. Braulio se enfada y quiere que en esta semana arregle todo.

Vivian le comenta a Sara lo que habló con Diana. Piensa que Juan Esteban anda con otra chica.

Sara quiere hablar con Roberto, pero ven que están amenazándolo y Florentino decide entrar, pero lo desarman y lanzan al suelo. Sara entra y pregunta por la cifra que debe Roberto. Sara le comenta que Lucas estaba preocupado por él. Sara le entrega un cheque y le promete que le dará uno igual todos los meses y que defenderá a su familia con uñas y dientes.

Rosa le dice a Olivia que está preocupada por Laura y quiere contratar a un escolta para que esté con ella. Rosa llama a Nicolás para contratarlo, pero él admite que no tiene dinero para eso.