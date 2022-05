LA NIETA ELEGIDA | Luisa le confiesa a sus suegros los planes del compromiso

Luisa y Juan Esteban llegan a ver a Perucho para saber dónde está Arvey. Él se extraña porque no le preguntó directamente a Milán y les recuerda que estaba peleados.

La policía junto a Sara está armando cómo cuadran todo el plan para atrapar a Braulio e Ignacio. Sara está algo despistada y dice sentir un pálpito.

Luisa se encuentra con Arvey y él habla mal de ella y de Milán. Luisa le pregunta si conoce a Rosa. Él lo descarta y Luisa le cuestiona por el tema del reloj, que fue justo cuando estaban peleados. Luisa cree que es el único que pudo hacerlo. Arvey se molesta y le pide que vaya Milán a reclamarle. Luisa le dice que le darán 15 años de cárcel por eso, Arvey reacciona y quiere saber por qué tanto tiempo. Arvey le dice que él le consiguió el arma a Rosa. Luisa quiere que ayude, pero no quiere involucrarse. Juan Esteban cuenta que tiene un plan

Robertollega para hablar con Adrián. Le comenta que debe pedirles ayuda a sus abuelos, pero Adrián sabe que ellos no moverán un dedo por él. Roberto no quiere que repita los mismos errores que él, ya que se está convirtiendo en alguien como él. Mientras hablaban, Olivia llega y quiere saber qué hace en su casa, menciona no gustar de los "gusanos". Olivia le comenta a Roberto que se irá lejos con Adrián. Roberto le advierte de lo que está haciendo.

Arvey llama a Rosa, como parte del plan de Juan Esteban. Le pide que se vean en persona porque la policía está detrás de él. Rosa se sorprende y acepta reunirse con él.

Daniela y Germán se reúnen con Sara, Augusto y Luisa. Están preocupados por el manejo mediático porque anteriormente habían acordado que todo sería bajo perfil. Luisa admite que fueron ellos los que publicaron el compromiso, ya que se trata de un plan con la policía para atrapar a Braulio.

Adrián aprovecha que Olivia está dormida y llama a Roberto. Le comenta que tenía que aparentar frente a ella. Roberto le dice que si plan es pagarle con su propia moneda.

Augusto se molesta porque no le contaron todo desde el inicio. Sara le responde que con la policía acordaron no decirle a nadie.

Sara le recuerda a Luisa que ha sido una víctima de todo y que es por el bien de ambas familias, quiere que guarden bien el secreto.

Adrián le entrega a Roberto un dinero, recuerda que es lo único que tiene para poder librarse de Olivia. Roberto le pide perdón y quiere que confíe en él. Le dice que Olivia se auto endeudó y que sacar una misma cantidad de plata y que Olivia se quede con su deuda, mientras que paga su deuda. Le pide que se vaya de esa casa y le ofrece su cuarto, ya que Adrián no tiene dónde quedarse. Le pide que apague su teléfono y no se contacte con nadie.