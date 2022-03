LA NIETA ELEGIDA | Luisa le dice a Juan Esteban que tiene novio

Sara siente que el ambiente está tenso, cree que es por su ida a la finca. Augusto dice que está bien, María Consuelo dice algo y Sara no quiere saber de acertijos. Lucas muestra la foto de Paola, un hombre que conoció en una aplicación. Luisa da su opinión, pero Paola se molesta porque habló.

Luisa le comenta a Sara que después de pensarlo, ella está dispuesta a legalizar todo con lo del apellido Roldán.

Vivian le dice a Mateo que deberían dejar la relación hasta allí, a pesar de que ha estado allí, intenso. Mateo le responde que siempre ha sido así. Vivian pensó que se encontraría con algo diferente. Mateo sabe que ella aún está enamorada de Juan Esteban, y le dice que él no volverá con ella.

Vivian aprovecha para llamar a Juan Esteban, ella piensa que en poco tiempo tendrá candidatas cerca, luego de su ruptura con Luisa.

Sara y Luisa van a la policía, y Sara le dice a la policía que necesita que su primo Milán esté lejos de Luisa porque le acosa sexualmente.

Luego van a ver al abogado, que le recomienda que Luisa se haga cuánto antes la prueba de ADN. El abogado después pide hablar a solas con Sara. Él le recomienda que le envié el estado financiero de la empresa para evitar gastos de los familiares y así alterar lo que le pueda tocar a Luisa.

Adrián se despide de Olivia y le recuerda que le devolverá todo lo que le debe y nunca le pedirá nada más. Después él se va con su padre Roberto.

Erika cree que cuando se confirme que ella es una Roldán, la mirarán de otra forma. Pero Luisa está pensando en lo que pasó con Juan Esteban. Ella no pensaba que él fuera a reemplazarla tan rápido. Erika no entiende las razones de Luisa para terminar con él. Ella también dice que tomó la mejor decisión por el buen de Juan Esteban.

María Consuelo busca a Nicolás para hablar de las pruebas que él tenía contra Luisa. Él cuenta que encontró los registros de Perpetua y Esther y ninguna de ambas tuvo hijos, por lo que Esther no es la mamá del supuesto primo de Milán. María Consuelo no sabe porque ha estado tan ciega y no puede creer que Augusto no reaccione.

Sara le muestra a Augusto que revisó el estado financiero de la empresa y observó un desfalco por una gran suma de dinero. Sara intuye que lo hizo porque sabe que está en proceso de legalizar a Luisa. Augusto piensa que Nicolás no debe ser culpable, cree que él tiene la culpa porque él pidió que sacara la plata de la empresa. Augusto revela que le están chantajeando. Le recuerda a Cecilia Arango y Sara dice que conoce que tuvieron una aventura, ella le pregunta si eso siguió y Augusto no le queda más que disculparse. Él dice que intentó alejarse, pero no pudo. Admite que le daba más carillo que Sara. Que, desde antes de la muerte de Sergio, habían perdido acercamiento.

Juan Esteban llega a la casa de Erika para hablar con Luisa. Se topa con Florentino afuera y le dice que no es momento de hablar. Luisa le recuerda que no tienen nada que hablar. Él dice que está claro, pero se merece una explicación.

Juan Esteban le dice a Luisa que la vio mientras se abrazaba con un tipo. Dice que canceló su compromiso con Vivian por ella. Luisa le responde que no le pidió que lo hiciera. Ella añade que el tipo si es su novio.