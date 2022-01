LA NIETA ELEGIDA | A Luisa le quieren hacer prueba de ADN

Augusto encuentra a Luisa y le pide a Florentino que de vuelta. Luisa está hablando con Milán, le dice que Sara se está echando a todo mundo encima por ella. Milán le dice que piense que cómo estarán después que todo termine. Milán dice que se está encariñando con Sara y se está olvidando de él y Braulio. Luisa dice que es cuestión de tiempo para que le pidan pruebas. Milán le pregunta que para dónde irá. Luisa pensaba irse con Milán, pero él le devuelve el dinero porque piensa que lo puede necesitar. Augusto le pregunta a Luisa por su presencia allí. Augusto la calma y le dice que lo del robo lo arreglaron y que ella no necesita correr porque le puede romper el corazón a Sara y después a él.

Vivian está triste por lo que puede pasar con Juan Esteban, Rosa le dice que se prepare por lo que pueda hacer Luisa.

Vivian visita a Juan Esteban para conversar con él. Vivian se pone a revisar que las redes hablan más de Luisa que de su compromiso. Vivian dice que harán a un lado los problemas y seguirán adelante. Juan Esteban le dice que pueden seguir siendo novios y que no están listos para un matrimonio como tal, porque todo eso a echo que sus familias estén conflictivas.

Milán le dice a Esther que está poniendo en riesgo el plan y a Luisa. Ella promete que hará lo que él diga.

María Consuelo no sabe cómo tratar a Luisa, Augusto dice que está sufriendo mucho y que, si por ella fuera, no viviría allí. Sara dice que no ha sido fácil para Luisa.

A Rosa le preocupa que gastaron mucho dinero y nadie habla de ellos, Nicolás trata de quitarle importancia.

Daniela le comenta a Germán que ella quería Luisa y Juan Esteban tuvieran un acercamiento.

Daniela le cuenta a Germán que la muerte de Sergio fue en una situación muy extraña.

Sara reúne a la familia, y también estará Luisa, que le dice que lo hará por ella para recuperar la confianza que necesitaba. La familia cuestiona la relación que tiene Luisa con Sergio, ella cuenta que era la nieta de Perpetua e hija de Elena y que su padre le dio la medalla. Luisa se entera que Augusto contrató a unos investigadores. La familia quiere que Luisa se haga una prueba de ADN, pero Sara no lo cree necesario.

Sara les dice que, si ella no fuera accionista de los restaurantes, no estuvieran tan preocupada. Nicolás piensa que cada vez que hablan de Sergio, pareciera que los culpa a ellos. Sara se pone mal y tiene que llamar al doctor.

Germán piensan que llevan buen tiempo de relación, pero Daniela piensa que no es cuestión de tiempo y que debe haber una chispa

Daniela y Germán le preguntan a Juan Esteban cómo le fue con Vivian, él dice que ella lo pensará.

Sara le dice le dice a Luisa que espera que todo sea verdad, prefiere una dulce mentira a una verdad dolorosa.

Luisa le cuenta a Milán que le quieren hacer una prueba de ADN, ella está dispuesta a hacerlo, no puede seguir mintiendo.