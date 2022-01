LA NIETA ELEGIDA | Luisa no quiere seguir con la mentira

Nicolás le cuenta a Rosa que María Consuelo quiere meter a Adrián como el maneje las empresas. Rosa piensa que Sara quiere mucho a sus nietas. Nicolás piensa que no deben perder tiempo para que Vivian sea la elegida.

Luisa recuerda todo lo que le dijo Perpetua, ella le comentó que habría algún muerto porque se disputan manejar los restaurantes.

Luisa le agradece por todo lo que le ha dado Sara, piensa que es lo mejor que ha visto. Ella se siente muy raro aún. Sara piensa que es normal y que pronto se acostumbrará.

Luisa le pregunta a Sara si quiere la medalla de vuelta. Pero ella está agradecida por tenerla a ella como recuerdo. Sara me pregunta cómo murió su mamá "Elena", Luisa se queda pensando y recuerda a su madre en el pavimento. Sara se disculpa con Luisa por preguntarle eso porque notó que se puso mal.

Adrián y Paola llevan a Lucas herido donde su mamá María Consuelo luego que se cayera del del caballo. Adrián piensa que no está para eso porque será el encargado de los restaurantes Roldán. Paola le dice que es difícil que Nicolás suelte las empresas. Adrián dice que sus abuelos son los que mandan.

Sara le ofrece disculpas a Luisa, pero la chica admite que por sus fachas era obvio que pensara que era una empleada.

Vivian y Laura llegan a visitar a su abuela Sara. Ella les cuenta que, a pesar de perder a Perpetua, Dios le dio algo, pero será sorpresa. Laura pensaba que era un regalo para su cumpleaños, pero no era eso.

Vivían le comenta a Juan Esteban que pensó bien lo que le dijo y piensa que debe estar más cerca de su abuela Sara.

Un tipo ataca a Milán y Esther llega para separarlos, el sujeto le cuestiona por meterse con su mujer, Milán le responde que ella lo buscaba.

Vivian conoce a Luisa, pero no sabe quién es en realidad o por qué está allí. Sara le pregunta a Vivian por si la vio, que le responde que sólo es una "bebé" porque Sara les dice que es una persona que está para que le acompañe.

Luisa se siente confundida porque la confunden con una empleada, porque luego las cosas se pueden complicar cuando les presente con toda la familia. Luisa le propone a Sara que la presente como empleada porque la familia se lo puede tomar a mal, pensarían que le quiere quitar plata. Luisa piensa que no se puede comparar con sus nietas. Sara considera que ella pertenece a su casa en vez del lugar donde creció. Sara quiere que Luisa se comporte como lo que es ahora, Luisa Roldán.

Milán le deja claro a Esther que el dinero que le dio Sara por Luisa, no se toca aunque se mueran de hambre. Esther también piensa que en algún momento Luisa puede contar la verdad.

Luisa llama a Milán porque necesita verlos, tiene miedo, ellos le habían dicho que la buscarían, pero Milán le. dice que no es el momento.

Luisa se va de la casa en plena madrugada, pero Florentino la observa yéndose. Ella se encuentra con Milán y le pide que se la lleven. Luisa no quiere seguir con eso porque piensa que no es capaz de ello. Le cuenta que Sara pone sus ilusiones en ella. Milán dice que le está dando una ilusión por lo que le queda de vida. Luisa le responde que lo hizo por ellos, pero no piensa seguir, que sus familiares no le van a creer. Milán le recuerda que todos dependen de ella. Luisa no puede estar más tiempo sin Milán. Él le dice que, si ella deja las cosas así, no lo volverá a ver, le entrega un teléfono y dice que no llame al menos que sea importante; le dice que se vaya y se va en su moto. Florentino ve a Luisa en la entrada y no quiere saber de explicaciones por el momento.

Luisa le pregunta a Florentino si desconfía de ella. Luisa también admite que está confundida, él le dice que ella no le ha dicho toda la verdad. Florentino Le advierte que, si llegó con malas intenciones, no le temblará la mano para ir en su contra.

Sara lleva a Luisa al cementerio donde está enterrado Sergio. Sara dice que la herida que tenía se cierra gracias a Luisa. Le cuenta que soñó con Sergio y le prometió que iría allí con ella. Sara le promete a Luisa que no le angustiará más con temas de la muerte.

Rosa visita a Sara, que la descubre revisando sus cosas. Sara no está nada contenta por su visita sin anunciarse. Rosa también quiere conocer a su nueva "empleada". Rosa avanza por la casa para conocer a Luisa. Pero Sara no lo permitió.

Rosa le cuenta a Nicolás todo lo que pasó, ella piensa que algo está pasando. Él no quiere meterse en eso porque es asunto de su madre. Rosa insiste que le hable a Augusto, pero él no quiere que se desate la guerra.

Florentino le comenta a Sara que será difícil para Luisa acostumbrarse a su nueva vida. Florentino dice que debe tener tiempo para que se acostumbre a todo, principalmente a su familia. Sara no quiere olvidar porque eso le da sentido a su vida.