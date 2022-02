LA NIETA ELEGIDA | Luisa quiere saber cómo era Sergio

Rosa me dice a Nicolás es rastrero y cobarde. Porque piensa que él le dijo a Sara que ella le golpeó. Nicolás le cuenta que él no es tan infantil para contarle, que Adrián le dijo a Augusto. Rosa lo vuelve a golpear y dice que puede ir a decirle a su madre porque disfruta ser la víctima.

Sara le pregunta a Luisa si ya tomó alguna decisión, Luisa aún no lo tiene claro. Sara no despreocupa porque no la quiere presionar. Le cuenta a Luisa que se acerca el cumpleaños de Sergio. Sara dice que va al cementerio y le lleva flores, además habla con él, le gustaría que Luisa le acompañe. Luisa dice que no se cree una persona digna como él.

Milán recuerda algunos momentos de niño, cuando jugaba con Elena y Luisa. Quedó pensativo con lo que le confesó Braulio. Le cuenta que hay una razón por la que los Roldán son sus peores enemigos.

Esther le cuenta a Ruper que Luisa se alejó de ella y Milán. Que ahora vive una vida de ricos y los dejó abandonados.

Milán se infiltra en la casa de los Roldán para ver a Luisa. Le cuenta que Elena se mató porque Sergio la enamoró y la dejó botada. Le menciona que Perpetua los presentó y que le prometió muchas cosas. Elena se mató porque estaba enamorada de Sergio y él no le cumplió, rompiéndole el corazón. Luisa cuestiona por qué Braulio no les contó antes. Milán le dice que no quería echarle más sal a la herida y que Sara le. tapó las cosas a Sergio.

Daniela quiere saber quién tiene tan contento a Juan Esteban. Él no quiere decir nada porque después ella la buscará en redes.

Olivia despierta a Adrián y le encuentra unos aretes en la cama. Él le dijo que necesita espacio, pero ella insiste en estar cerca de Adrián.

Luisa empieza a ver a Sergio y le pregunta qué quiere de ella, le pide que se vaya. Luisa despierta en su cama, todo fue un sueño.

Luisa le pregunta a Sara cómo era Sergio. Ella le cuenta que era algo loco, pero era buena persona. Luisa menciona que a las mamás les gana el corazón y cubren todo, pregunta si Sergio hizo algo que ella tuviera que cubrir. Sara se extraña por la pregunta, pero le dice que no llegó al punto de tener que hacer algo así por él.

Olivia le prohibió a Tati, la entrada al apartamento que le está prestando a Adrián. Tati se molesta y le dice que no quiere andar con un mantenido.

Nicolás le reclama a Sara por hacerle quedar mal con Rosa. Sara le dice que no podía quedarse de brazos cruzados. Nicolás le responde que Adrián se lo dijo a Augusto por lo del restaurante. Sara dice que nadie se deja pegar por ser un imbécil, que llegó alguien abusador por sus temores. Nicolás le reclama que aún no lo ponen de Gerente General. Que a Sergio le perdonaba todo, y le daba todo su cariño.

Luisa le pide a María Consuelo que le cuente porque la relación con Sergio era tan mala. Le cuenta que era irreverente por naturaleza, llevar la contraria. Luisa opina que se notaba, además quiere saber si tenía suerte con las mujeres. María Consuelo le responde que sí.

Milán quiere saber si Luisa seguirá con el plan porque no la puede esperar más. Luisa responde que sí está adentro.

Adrián le recuerda a Olivia que no quiere nada serio con ella. Olivia no quiere que meta muchas a su casa y le muestra los aretes que encontró. Adrián pregunta cuándo pactaron algo. Olivia le pide lealtad. Adrián dice que es joven y no quiere estar amarrado a ella. Adrián le promete pagar el. tiempo que ha estado en el apartamento y no quiere verla más.

Vivian le muestra a Rosa que ya tiene armado todo con Mateo. Ahora va a averiguar si Juan Esteban tiene algo con Luisa

Milán visita a Laura. Ella quiere que admita que le gusta mucho, además dice que está enamorada y quiere dar el siguiente paso. Milán le dice que es una apuesta que hizo y que ya lo ha hecho anteriormente.