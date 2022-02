LA NIETA ELEGIDA | Luisa teme que Juan Esteban no la quiera

Milán está atrapado en la casa de Laura. Braulio lo llama para saber si solucionó lo de Ferney. Mientras Laura intenta distraer a su escolta. Milán escapa por la ventana.

Perpetua logra ver a Luisa en el hospital, ella intenta evitar que se la lleven para hablar con ella, pero no logra que la vea.

Augusto piensa que no debió poner un puesto tan bajo a Adrián, pero tampoco uno tan alto porque piensa que es mucha responsabilidad. Nicolás da su devolución y Augusto respeta su decisión, nada más quería dar su opinión. Augusto invita a Nicolás a reunirse en familia para darle la bienvenida a Luisa.

Olivia busca a un hacker para transferir dinero de una empresa a un empleado.

Erika le pregunta a Luisa por la visita de Juan Esteban. Quiere saber si pelearon o algo, pero Luisa le cuenta que se besaron. Erika se sorprende y sabe que Sara podrá manejar la situación, Luisa está preocupada por su reacción. Erika le recomienda a Luisa que no tenga el miedo porque le quita el gusto de disfrutar del momento.

Milán va con destino a un punto, pero Esther le avisa a Ferney que va para allá, que está dispuesto a matar a Milán.

Nicolás está molesto porque sabe que Luisa no es nieta de sus padres, pero sabe que no le van a crear porque Augusto sobornó a los investigadores. Rosa le comenta que irán a la casa a recibir a Luisa para fingir como María Consuelo.

Augusto le extraña que María Consuelo cambiara, ella admite que era lo mejor. Augusto espera que Nicolás también de su brazo a torcer.

Milán llega al punto de encuentro, pero Ferney lo estaba esperando en la parte trasera del auto y le apunta con un revolver. Ferney le revela que Esther es cómplice y le dará un tiro en su honor. Milán logra darle un codazo y escapa por el terreno mientras Ferney lo sigue y le comienza a disparar. Cuando Ferney está a punto de dispararle. Llega la policía porque Esther les avisó. Milán patea la mano de Ferney, que suelta el arma y escapa mientras un policía lo sigue.

Vivian no quiere ir a ver a Luisa. Rosa le dice que lo hacen por estrategia y que estarán allí como María Consuelo.

Adrián le dice a Sara que no estará en el recibimiento de Luisa porque tiene que estar pendiente a la empresa ya que Nicolás no estará. Paola intenta también no estar presente porque según ella tiene un parcial, pero María Consuelo no le cree y le obliga a estar allí.

Milán va donde Esther y le cuenta que Ferney le contó todo. Esther dice que ese era su plan, para que cogieran a Ferney.

Juan Esteban está al lado de Luisa cuando despierta. Ella le dice que no es la persona que él cree, pero de momento no quiere hablar de eso. Luisa se suelta la mano y le dice que no querrá saber de ella cuando sepa todo. Juan Esteban se despreocupa y se irá para que nadie lo vea.

Sara le dice a Florentino que esté pendiente por si aparece Milán.

Vivian, Rosa y Nicolás aparecen en el hospital. Ellos le cuentan a Sara y Augusto que apenas se enteraron de que ella mejoró, regresaron de Miami. Nicolás dice que, a pesar de tener su opinión sobre Luisa, los temas de salud son prioridad.

Vivian logra ver a Juan Esteban en el hospital. Vivian le cuenta a Rosa y ella se pregunta si fue a ver a Luisa. Rosa le quita interés y le dice que puede ser por otro familiar.

Luisa siente que es extraño todo, Sara piensa que Vivian y Nicolás han cambiado el tono con el que se refieren a ella. Sara le avisa que le dará una noticia cuando estén todos reunidos.

Laura logra escaparse del escolta y aprovecha para verse con Milán para besarse entre los árboles. Milán quiere ir a otro lado, pero Laura le dice que tiene que ir a una reunión ella le cuenta que es a ver a la dama de compañía de Sara. Milán sabe que es de Luisa. Laura le invita a verse en su casa, pero Milán no quiere ir por lo que pasó la otra noche.

Olivia visita a Adrián en su oficina y ella insiste en su plan de estar juntos. Olivia le derrama el café y se va al baño. Olivia queda en la oficina e introduce un USB en la computadora de Adrián y empieza a descargar un archivo.