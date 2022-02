LA NIETA ELEGIDA | María Consuelo es atormentada por Sergio

Paola le dice a Sara que fue Elvira la que empujó la escalera de Luisa . Sara le pregunta por qué no le dijo nada, Paola le responde que ella es su empleada de toda la vida. Sara le comenta que Elvira le dijo que la tenía amenazada. Ahora quiere que hable frente a frente con Elvira.

Por otro lado, Elvira llora ante Lucrecia porque sabe que Paola se defenderá. Le pide que se confiese porque la meterán en la cárcel.

Juan Esteban quiere ver a Luisa en el hospital, pero la enfermera no se lo permite porque al estar en UCI, nada más puede recibir una hora de visita diaria, pero él insiste hasta que finalmente entra a verla.

Elvira le pida a Paola que diga la verdad. Ella admite que Luisa no es santa de su devoción, pero no sería capaz de hacer eso. Niega haber roto los huevos en la puerta de Luisa. Luego que todos se van, Paola le dice que se lo advirtió.

Paola le dice a María Consuelo que no dejará que la culpen. María Consuelo le responde que Sara no se irá en contra de la empleada, con la que ha estado mucho tiempo. Quiere que diga la verdad porque no hay más opción.

Juan Estaban le habla a una Luisa inconsciente. Sabe que de esa saldrá porque es fuerte. Le recuerda el día que la conoció y quiere hacerle saber que están todos lo que la quieren, enviándole las fuerzas para que se levante. Juan Estaban le dice a la enfermera que Luisa le apretó la mano, pero ella asegura que no es posible y que debe saber que la situación de ella es muy delicada.

Paola le confiesa a Sara lo que hizo, Sara no sabe si estar mal por estar en contra de Luisa o por culpar a Elvira. Paola jura que ella no movió la escalera y que no sería capaz de matar a alguien.

Milán intenta localizar a Luisa, pero no le contesta. Él piensa que algo ocurre, pero Esther considera que no debe ser nada importante.

Augusto considera que Sara fue muy dura con Paola, pero ella piensa que no debió inculpar a Elvira. Añade que está muy grande para saber qué es lo malo. Augusto le llama la atención lo que hizo al buscar un culpable porque ahora cada uno culpará a otro para defenderse. Sara dice que Luisa no se va a mejorar hasta que el responsable aparezca.

Olivia intenta invitar a Adrián a una fiesta privada, pero él quiere que su relación sigue privada.

Diana anima a Juan Esteban diciéndole que Luisa es joden y va a mejorar. Él está muy preocupado porque el golpe fue fuerte. También le comenta que Erika le confesó que Sara piensa que alguien provocó el accidente. Juan Esteban está preocupado porque en a la familia pasan muchas cosas raras, desde la muerte de Sergio.

Juan Esteban piensa que tiene una conexión muy fuerte con Luisa.

Adrián piensa que los problemas que hay, empiezan y terminan con Luisa. Augusto le dice a Paola que con elle empezó todo, por sus mentiras. María Consuelo intenta calmar la situación y que no se hable del tema.

Sara lamenta meter a Luisa en la boca del lobo, le dice que Sergio le avisó que cuando el culpable se arrepienta, ella mejorará.

Laura llama a Milán y él la invita a verse en la noche.