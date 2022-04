LA NIETA ELEGIDA | María Consuelo no traicionará a Luisa

Rosa quiere que Vivian le acompañe al club porque la ve tirada en el sillón deprimida. Rosa entiende lo difícil que ha sido lo de Juan Esteban y Luisa. Piensa que debe pensar en otras posibilidades. Vivian no quiere a nadie en su vida que no sea Juan Esteban.

Luisa le agradece a Juan Esteban por creer en ella y apoyarle tanto. Luisa está nerviosa por los exámenes que académicos.

Olivia le recuerda a Roberto que tienen un negocio y le pide que tenga sus límites. Él recuerda que le debe el segundo contado del negocio.

Rosa le sugiere a Nicolás que, si Vivian no se quedó con Juan Esteban, que sería bueno que Luisa tampoco. Él no quiere meterse en ese problema porque sus padres le dieron el poder de los restaurantes.

Sara sigue sintiendo una conexión son Luisa a pesar de los resultados de ADN pero independientemente de ello, la tiene en un lugar importante en su corazón.

Luisa le cuenta a Milán como le está yendo con sus estudios, él también le menciona como ha avanzado con el restaurante. Además, le dice que Esther quiere hablar con ella en persona.

Milán le cuenta que ella cambió de pensar porque Braulio le echó.

Esther le dice a Braulio que cuando logré la venganza con los Roldán, todo habrá valido la pena.

Olivia le reclama a Adrián por meterse con alguien más. Quiere que sea un marido respetuoso y respete las reglas. Adrián no está de acuerdo con ello y le da la argolla. Olivia no va a soportar nada.

Nicolás quiere ponerle el freno a Luisa. María Consuelo cree que en el tiempo que ha estado allí ha ayudado mucho y no puede pasar por alto que arriesgo su vida por Paola. Nicolás no puede creer que María Consuelo piense eso, nada más lo esperaba de Sara. María Consuelo considera que lo que está haciendo es por darle el gusto a Vivian porque Luisa sale con Juan Esteban. Nicolás le dice a su hermana que, si no le ayuda con lo de Luisa, le dirá a Sara lo que le hizo a Sergio.

María Consuelo cree que está loco y que nada más defiende sus intereses. No quiere que cuente con ella. Nicolás le vuelve a recordar lo que le hizo a Sergio y que, si sus padres se enteran, la echarían de la casa. Le deja que lo piense en frío.

Braulio se da cuenta que su compañero de celda está allí por culpa de Luisa. Braulio no le dice que la conoce.

Sergio vuelve y se aparece frente a María Consuelo y le dice que es la hora.

Luisa está asustada porque no sabe cómo le caerá a los papás de Juan Esteban. Él le quita presión y le responde que todo estará bien.

María Consuelo visita a Nicolás y le dice que no le apoyará porque no puede luchar en contra de sus principios ya que su conciencia no le dejaría. Nicolás le responde que si está lista para lo que se viene con su secreto con Sergio.

Nicolás le comenta a Rosa lo que le dijo María Consuelo. Ella le dice que sólo le está probando.

María Consuelo le advierte a Paola que vienen tiempos difíciles y que sus días en la casa están contados.

Sara piensa que si Juan Esteban le quiere presentar con sus padres es porque le gusta el compromiso. Piensa que también debería hacerlo allí.