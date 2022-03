LA NIETA ELEGIDA | Sara le pide a Luisa que vuelva a la casa

Juan Esteban detiene el beso con Luisa y dice que eso no puede estar pasando porque ella está en un mal momento. Luego llega Milán y tumba a Juan Esteban y le apunta con un arma. Milán le dice que si él no sabía que Luisa tenía quien la defendiera. Juan Estaban logra patear a Milán para que suelte el arma e inician un forcejeo. Luisa toma el arma y le pide a Milán que suelte a Juan Esteban. Milán le dice que es una vendida. Luisa responde que ya no existe esa muchacha que agachaba la cabeza.