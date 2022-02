LA NIETA ELEGIDA | Se llevan a Sara al psiquiátrico

María Consuelo le comenta a Paola que los días de Luisa están contados. Ella recibe a Nicolás y Rosa y le dice que Sara accedió a revisarse con un psiquiatra. Y que deben buscar a otro doctor por María Consuelo piensa que no es el idóneo. Rosa sugiere a Felipe Puerta porque tiene un centro de salud mental prestigioso, Nicolás quiere saber si tienen al personal importante.

Viviana le dice a Sara que la llegada de Luisa causó reacción entre la familia pero que a ella le gustaría hablar con Luisa, a Sara le parece bien su acción y le felicita.

Erika piensa que no debe haber algún riesgo y que pueda convencer a Sara de que no sea vista por un psiquiatra. Erika le dice a Luisa que en el momento que Sara empiece a perder poder, ella comenzará a estar en riego.

Vivian le pide a Luisa hablar con ella, se van a otro lugar a hacerlo.

Nicolás le dice a Sara que está muy feliz porque accedió a hablar con un psiquiatra. Sara les dice que no tenían que estar allí para decirle sus planes porque sabe que están apurados a declararla loca.

Vivian le dice a Luisa que Sara no se quiere que ella está detrás de Juan Esteban, ella está allí para advertirle que no respire cerca de su novio porque reaccionará para que la saquen de allí.

Vivian le dice a Juan Esteban que está muy raro con ella. Y que habló con Luisa para hacerle entrar más tranquilamente en la familia, que no hay celos ni show.

Luisa le comenta a Sara que debería esperar que Augusto llegue para hacerse sus pruebas. Sara dice que no debería preocuparse porque conoce el procedimiento. Sara le comenta a Luisa qué cómo le fue con Vivian porque ella busca arreglar las cosas con ella. Pero Luisa se siente extrañada por lo que ella le dijo.

María Consuelo le pregunta a Rosa si el doctor Puerta es confiable. Rosa le dice que el doctor de tener algún incentivo, María Consuelo no contaba con eso y Rosa le recuerda que recibe dinero de Sara.

María Consuelo les advierte a Paula y Lucas que deben quedarse en el lugar porque sabe que el asunto con el médico puede generar en Sara reacciones.

Sara le comenta al doctor Puerta que ellos no están son los idóneos para tratar su caso, él le dice que debe acompañarla a la ambulancia. Erica llega al lugar porque Luisa le avisó que no le parece bien lo que está pasando. Florentino no siente buena espina de lo que ocurre.

Sara quiere saber a qué acuerdo llegó con sus hijos, ella comienza a alterarse porque el doctor quiere llevarla a la clínica. Sara pide que se vayan de su casa, pero María Consuelo encerró a Luisa Y Erika y no pueden ayudar a Sara. Lucas y Paula también los encerró. Florentino buscaba ayudarla, pero María Consuelo evita que se meta.

Florentino le avisa a Luisa y Erica que se llevaron a Sara, Luisa sale corriendo y le pregunta a María Consuelo por lo que le pasó.

María Consuelo que ella se quiso hacer daño porque pensaba en Sergio. Luisa y Erika no creen nada de lo que dice, pero María Consuelo no le quiere dar detalles, porque según ella, los únicos responsables son sus hijos.

María Consuelo le comenta a Nicolás que Sara se exalto y que no debe recibir visitas y deben seguir las recomendaciones médicas.

Rosa quiere que Sara se quede internada hasta que vuelva Augusto. Y que le pagará al doctor hasta que le firme la permanencia en el hospital a Sara.

Luisa llama a Milán para decirle que están en problemas.

Juan Esteban cita a Vivian para cenar, ella quiere saber qué ocurre. Ella insiste en saber qué quiere decirle y que no de muchos rodeos. Juan Estaban quiere hablar de ellos, pero no quiere lanzarle tan rápido lo que pasa. Vivian le dice que está preocupada por su abuela porque la internaron. Juan Esteban luego de escucharla le dice que su tema es una bobada del trabajo.

Lucas le avisa a Luisa el lugar dónde está Sara.