#Comunidad | Hoy comenzamos la entrega de más de 1.5 millones de rebanadas de pan 🍞 que donamos a #BancosDeAlimentos en diferentes sedes del mundo 🌏 como resultado de cada kilómetro recorrido por alrededor de 120 mil participantes durante la #GlobalEnergyRace2019 🏃🏾‍♀🏃🏼‍♂🏃🏼‍♀ ¡Gracias a todos los que se sumaron a esta Carrera con Causa! Juntos #AlimentamosUnMundoMejor.