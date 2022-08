Pedasí el paraíso del surf panameño

WhatsApp Image 2022-08-07 at 9.47.04 AM (1).jpeg

Surf Pedasieño

No es una sorpresa que Pedasí sea uno de los sitios ideales para convocar competencias internacionales del surf, las olas en Playa Venao pueden llegar hasta tres metros de altura, perfectas para surfear y divertirse entre amigos. Además, los turistas que conocen y aman este deporte destacan que en este lugar pueden ver de cerca a la surfista panameña Pucha García.

WhatsApp Image 2022-08-07 at 9.47.05 AM.jpeg

Recopilando reacciones de algunos viajeros, una aventurera procedente de Bélgica nos dijo lo siguiente: “Mis amigos fueron a vacacionar a Panamá en el 2019, y fue tanta las maravillas que hablaron de Panamá que me animé a tomar clases de español, ahora que vivo la experiencia mi único lugar para vacacionar será Panamá porque me he enamorado de los paisajes de este país", comentaba la amiga de Bélgica.

WhatsApp Image 2022-08-07 at 9.47.04 AM.jpeg

Entre otras conversaciones, algunos amigos de Estados Unidos destacaban la cerveza son muy buenas, mientras que competidores de Ecuador y Venezuela mencionan que la gastronomía es de las mejores que han probado.

¿Qué beneficio trae el Surf?

El Alcalde del Distrito de Pedasí Miguel Batista, resalta que seguir impulsando la oferta turística al pueblo es importante para elevar la economía del Distrito, y uno de esos puntos fuertes son sus playas que según la Autoridad de Turismo de Panamá, detalla que el impacto económico que recibe Pedasí y comunidades aledañas es una inyección de más de $2 millones en turismo.