Andreina Martínez: "Debí contestar mejor en Miss Universo"

Así es, el carisma de Andreina Martínez ha cautivado a más de uno, pero la humildad que demostró este miércoles en una entrevista a medios internacionales impactó a la audiencia.

Andreina Martínez afirmó que pudo contestar mejor en el Miss Universo, "Siento que pude contestar mejor en algunos momentos, tu sabes, es que uno siempre quiere ser mejor pero siento que todo lo que hice fue con mucho cariño y empeño, fue trabajo digno de admirar, así que me siento contenta conmigo misma."

Esta fue lo que contestó Miss República Dominicana en Miss Universo

Primera ronda: “¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrentan las mujeres de tu país y qué deberías hacer al respecto?”

“Creo que el mayor obstáculo de las mujeres es el acceso a educación. Hay mujeres y niñas que no tienen los medios o la opción para ir a la escuela. Creo que las niñas deben tener acceso a la educación y poder jugar. El momento es ahora para hacer de la educación una prioridad de República Dominicana”.

Segunda Ronda: ¿Cómo trabajaría para demostrar que Miss Universo es una organización progresista y empoderadora, en caso de ganar la corona.?

“Entiendo que la organización está buscando a alguien que sea un embajador que pueda transmitir un mensaje. Yo he estado trabajando con los derechos de las mujeres durante mucho tiempo y realmente es mi realidad de cada día. Estoy aquí para demostrar que no importa de dónde vengas, tu pasado no te define, tu coraje y determinación es lo que te va a llevar a lo próximo y cada día voy a trabajar para demostrarlo”, contestó.