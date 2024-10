Italy Mora, Miss Universo Panamá visita las oficinas de la Organización Miss Universo

Embed - Miss Universe Panamá on Instagram: "Visita a las oficinas de Miss Universo." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe Panamá (@missuniversepanamaorg)

Italy Mora revela detalles de su preparación para el Miss Universo

A menos de un mes para la final de Miss Universo 2024, la representante de Panamá, Italy Mora, ha revelado a través de sus redes sociales que se está preparando intensamente para dejar el nombre de su país en alto.

A través de su cuenta de Instagram, Mora, de 21 años, compartió mediante la dinámica de preguntas y respuestas que su preparación va por buen camino, especialmente en el área de oratoria.

"Quiero que estén tranquilos, se está trabajando. No lo he hecho en público porque no ha habido tiempo debido a la agenda", explicó Italy Mora.

La panameña también destacó que lo más importante es gestionar las emociones, más allá de pronunciar las palabras correctamente.