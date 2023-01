Miss Universo 2022: Renuncia una candidata del certamen

Por otro lado, hay países que decidieron no estar como: Dinamarca, Hungría, Irlanda, Israel, Kazajistán, Kenia, Letonia, Marruecos, Rumania y Suecia.

Sin embargo, este 4 de enero se dio a conocer la renuncia de una de las participantes que ya estaba en camino la ciudad de New Orleans en Estados Unidos, lugar donde se realizará la final el próximo 14 de enero.

Se trata de Miss Letonia, Kate Alexeeva

Todo se destapó a través de sus redes sociales, en la cual explica el verdadero motivo por el que no va a participar.

"Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad".

Miss Letonia ha salido positivo en COVID-19.