Miss Universo 2023: Polémica por la inasistencia de Miss México en las actividades en su país.

Entre las actividades que realizaron desde su llegada ha sido compartir con la nueva directora de Miss Universo México, Cynthia de la Vega, quien ha estado recibido múltiples críticas por su sorpresivo nombramiento y quitarle su lugar a Lupita Jones.

¿Por qué no asistió Miss México a las actividades?

Para sorpresa de muchos, Melissa Flores, Miss México no asistió a las actividades que tenían programada en su país.

El reclamo y descontento por parte del público se ha hecho notar y todos se preguntaban por qué no invitaron a Miss México y lo consideraron como una falta de respeto.

"Todo esta bien, pero olvídate del pasado pero porque no invitaron a Melissa que falta de respeto tan grande. Independientemente que tengas indiferencias con Lupita ella no tiene la culpa de nada como bien dijiste, que te cortaron las alas no le cortes las alas a Melissa que fue una gran candidatas", escribió una seguidora.

Por su parte Cynthia de la Vega, responde y aclara la polémica situación y dice que Melissa Flores si fue invitada por la Organización.

Claro que la invitamos, ella sigue en El Salvador y por eso no pudo acompañarnos... Ojalá se pueda unir pronto! Saludos Claro que la invitamos, ella sigue en El Salvador y por eso no pudo acompañarnos... Ojalá se pueda unir pronto! Saludos

Respondió la nueva directora de Miss Universo México en su defensa.