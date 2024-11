Miss Universo 2024: El giro inesperado de la reina que se coronó Miss Universo África y Oceanía

Le podría interesar: Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, deslumbra sin maquillaje

La fortaleza de Chidimma Adetshina la llevó a superar esta situación y a tomar la decisión de representar a su verdadero país, Nigeria, en el certamen. Su dedicación y su capacidad para enfrentar los obstáculos con valentía fueron clave para llegar hasta la segunda posición en el Miss Universo 2024, donde se coronó como Miss Universo África y Oceanía. Este logro no solo resalta su belleza, sino también su increíble fortaleza ante las adversidades.

Embed - MISS UNIVERSE NIGERIA on Instagram: "Not Just the 1st Runner Up of #MissUniverse2024 but Also Miss Universe Africa and Oceania.. Sincere appreciation to the Silverbird Group for making this dream a reality: @silverbirdgrpng @silverbirdtv @937rhythmfm @silverbirdcinemas @silverbirdghana @silverbirdfilmdistribution @silverbirdworldofrecords @mbgn_silverbird @missworldnigeria @mrworldnigeria @supranationalnigeria @officialsilverbirdgalleria_ng Also a Special Appreciation to Everyone who Voted, Contributed to making this a success... #MissUniverse2024 #NigeriaToTheWorld #Silverbird #73MissUniverseCompetition #chidimma"