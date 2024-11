Miss Universo 2024: "El país tendrá una verdad", dijo César Anel tras la salida de Panamá del concurso

Le podría interesar: Miss Universo retira del concurso a Italy Mora, representante de Panamá

"Yo me tengo que mantener dentro del proyecto (Miss Universo 2024) porque a mi no me expulsaron, ni expulsaron a la licencia de Panamá, ni al país. Fue una decisión enfocada en un comportamiento no adecuado de la candidata. Un comportamiento que no fue dirigido por mi, un comportamiento que fue comprobado por la organización, que fue una decisión personal de la candidata", destacó el organizador.

César Anel Rodríguez dice que hablará en el tiempo oportuno

"Llegaremos al punto de que el país tendrá una verdad", aseguró César Anel, señalando que él no ha salido a relucir más datos debido a que reconoce que no es el momento indicado y que cuenta con recomendaciones de las personas que están siguiendo el proceso.

"Yo tengo cómo decir las cosas, y cuando te estoy diciendo que tengo, hablo con pruebas, hablo con documentación y hablo con información (...) Nunca debió compartirse información de la manera cómo se compartió: falsa, errada, difamatoria", dijo el presidente de la organización.

"Aquí la candidata no tuvo de invertir para que Panamá tuviera una representación garantizada dentro del proyecto, que es lo que se dice (...) Nosotros pagamos licencia en noviembre 2023".

¿Por qué Panamá no eligió a una segunda concursante para el Miss Universo 2024?

Rodríguez afirmó que la posibilidad de enviar a una segunda concursante panameña al Miss Universo fue presentada a la organización; sin embargo, con el objetivo de preservar el correcto desarrollo del concurso y tras analizar las variantes existentes, se decidió retirar a Panamá de esta edición.