Miss Universo retira del concurso a Italy Mora, representante de Panamá

Con profundo pesar reproducimos íntegramente el siguiente comunicado de la Organización Miss Universe. Miss Universo Anuncia el Retiro de la Candidata de Panamá Ciudad de México 1 de Noviembre del 2024. La organización de Miss Universo lamenta anunciar el retiro de la candidata de Panamá del certamen de Miss Universo 2024. Esta decisión ha sido tomada después de una exhaustiva evaluación realizada por nuestra comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria encargada de mantener la integridad y los valores del certamen, llevó a cabo una auditoría completa al respecto y, en base a la información recopilada y revisada, ha concluido que el retiro es el curso de acción más adecuado bajo las circunstancias actuales. Es importante destacar que tomamos esta decisión con el mayor respeto por todas las partes involucradas. Nuestra prioridad número uno sigue siendo el bienestar y la transparencia para con todas nuestras candidatas, quienes son ejemplo de diversidad, talento y dedicación. La organización de Miss Universo desea remarcar la importancia de mantener la confidencialidad y el respeto durante este proceso. A lo largo de los años, nuestro certamen ha sido un faro de diversidad, inclusión y empoderamiento para las mujeres de todo el mundo. En este sentido, adherirse a principios éticos sólidos, como la confidencialidad y el respeto, es esencial para mantener la integridad de nuestra organización y el bienestar de nuestras participantes. La confidencialidad es un pilar fundamental en cualquier proceso disciplinario. Al proteger la información sensible y personal, no solo aseguramos la justicia y la equidad en nuestras decisiones, sino también la dignidad de todas las involucradas. Conforme avanzamos, reafirmamos nuestra dedicación a estos principios, invitando a todos nuestros participantes, seguidores y medios de comunicación a unirse a nosotros en este compromiso. Solicitamos amablemente a todos que respeten la privacidad de nuestra candidata de Panamá durante este tiempo y que eviten especulaciones innecesarias que puedan afectar negativamente a todas las partes involucradas.