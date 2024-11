Miss Universo 2024: Italy Mora realiza sus primeras actividades en México

Le podría interesar: Cómo votar por Italy Mora, Miss Panamá en el Miss Universo 2024

Italy Mora se prepara para representar con orgullo a Panamá en el Miss Universo 2024. El primer día del certamen ha sido una experiencia inolvidable para las participantes, y la panameña lo compartió en sus redes sociales con una emotiva publicación.

"Un día a la vez y sintiéndome emocionada en esta que ya se convierte en una experiencia hermosa. Ser parte de la edición #73 del @missuniverse y representar a mi hermoso país Panamá me llena el corazón de mucho orgullo. Gracias a todos por el apoyo que me están brindando en redes sociales y con mensajes llenos de amor. Panamá somos todos. ¡Estamos en el Universo, arriba Panamá!", escribió la panameña en su cuenta de Instagram.

Con estas palabras, Italy refleja el entusiasmo y compromiso que siente por dejar en alto el nombre de su país en esta importante competencia internacional.

