Miss Universo 2024: ¡Inesperado! Miss South Africa se retira a horas de la final

Por su parte, Mia Le Roux expresó su gratitud hacia su país y sus seguidores: "Tomar esta decisión ha sido increíblemente difícil, sabiendo los sueños y esperanzas que se han depositado en mí", comentó conmovida.

Esta inesperada salida deja una notable ausencia en la recta final del concurso y recuerda la importancia de priorizar la salud incluso en momentos de grandes sueños.

Mia Le Roux hace historia al ser coronada Miss South Africa 2024, convirtiéndose en la primera mujer sorda en obtener el título.

Embed - M I A L E R O U X on Instagram: "Passion, Purpose, Perseverance! Filled with so much gratitude for the incredible interview I had with the @missuniverse judges today. Ready for the next couple of days. Thank you for being on this journey with me! Outfit by @afi_sa Earrings by @lovisajewellery Material provided by @moosas_fabrics @official_misssa #missuniverse #misssouthafrica #interview #beautifullyconfident"