Miss Universo 2024: Miss Dinamarca se perfila como la posible ganadora

Le podría interesar: Los Trajes Nacionales que sorprendieron en la Preliminar del Miss Universo 2024

Victoria Kjaer, de 21 años, fue designada como la representante de Dinamarca en el Miss Universo 2024. Bailarina de formación, Kjaer ya había ganado reconocimiento en 2022 al alcanzar el top 20 de Miss Grand International.

Durante su participación en el Miss Universo 2024, ha destacado no solo por su impresionante belleza, sino que ha sido catalogada como la "barbie humana", captando la atención de los seguidores del certamen, incluso perfila como una de las grandes favoritas de la edición 73°.

Embed - Miss Denmark Organization - Official Instagram on Instagram: "DAY 10 - MISS UNIVERSE 2024 07.11.2024 - Mexico City, Mexico Feeling so blessed experiencing Mexico! MUCHAS GRACIAS Miss Universe Denmark 2024 - Victoria Kjær Theilvig @victoriaakjaer Design: @suzelletaveras @bridetoberd Miss Universe Organization @missuniverse @raulrocha777 @annejkn.official @jkn18official Miss Denmark Organization: @missdanmark.dk @missuniversedenmarkorg President & Producer: Lisa Lents @lisalents #MissUniverseDenmark2024 #MissUniverse2024 #Mexico #73rdMissUniverse #VictoriaKjærTheilvig #MissUniverse #MissUniverseDanmark2024 #MissDenmarkOrganization #MissDenmark #MissDanmark #MissUniverso #MissUniverso2024 #MissDinamarca #MissDinamarca2024 #MissUniversoDinamarca #MissUniversoDinamarca2024"