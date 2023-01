Solaris Barba parte a New Orleans para participar del Miss Universo 2022

Una gran murga recibió a Solaris apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras ella orgullosa ondeaba la bandera de Panamá.

"Me dejo de llamar Solaris para llamarme Panamá, esto es un trabajo que no se ha hecho un de un día para otro sino de una vida completa, me siento sumamente emocionada, el compromiso y responsabilidad que le he puesto es muy grande, yo sé que esto va a transformar la vida de muchas personas"

Sé que nací para hacer esto, Yo no estoy esperando el Miss Universo, el Miss Universo está esperando por mí, agregó la representante de Panamá.

Solaris Barba destacó que su familia es su pilar y que va a dar todo para hacer la mejor representación en el Miss Universo. Con la humildad que la caracteriza, la oriunda de Herrera terminó con la frase que se ha convertido en su mantra: "Todo es posible para el que cree".