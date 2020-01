SHOWBIZ • 6 Ene 2020 - 08:23 AM

La cantante Lady Gaga ha querido tranquilizar a sus seguidores más impacientes, fundamentalmente en lo que a su futuro inmediato en la escena pop se refiere, durante su aparición estelar en un evento especial conducido por la legendaria Oprah Winfrey en la ciudad de Miami, llamado 'Your Life in Focus' y para el que la legendaria presentadora reservó un enorme pabellón en Miami que colgó el cartel de 'no hay entradas' en cuestión de horas.

Y es que la estrella de la música ha asegurado que sigue tan centrada como siempre en su labor compositiva, al margen de que su último trabajo discográfico, 'Joanne', se publicara hace casi cuatro años, por lo que es de esperar que su próximo álbum se materialice más pronto que tarde. "¡No os preocupéis! Sigo haciendo música", ha explicado con una sonrisa antes de reorientar la conversación a otros temas ligados al amor propio y la autoestima.

"Todo el tiempo hemos de trabajar en nosotros mismos. Si no lo hacemos, acabaríamos sentados o en la cama todo el día... Estamos en un momento en que debemos recompensarnos por nuestro esfuerzo, ser agradecidos con nosotros mismos por los retos que superamos en nuestro día a día. En el fondo, es así como acabamos sanando al mundo", ha añadido la también actriz y activista.

En ese sentido, la intérprete ha señalado que no ha de bajar el ritmo a la hora de cuidar de sí misma, de su bienestar integral y, en especial, de esos aspectos de la salud mental que siguen viéndose afectados por la presión de la fama y, asimismo, por traumas del pasado como la violación de la que fue víctima en Nueva York cuando solo tenía 19 años de edad.