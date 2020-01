View this post on Instagram

¡HORARIO COMPLETO! 🥁 ¡HORARIO COMPLETO! 🎷 ¡HORARIO COMPLETO! 🎶 Toda la información que tanto estaban esperando!📆📍☝️ . . . . . . . . . @fundaciondaniloperez #panamajazzlovers #pjf2020 #daniloperez #arte #educacion #cultura #musica #music #clinica #clase #class #festival #jazz #pty #jazzfestival #panamajazzfestival #panama