La hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian consiguió acaparar todas las miradas en el desfile que su padre organizó este lunes en el marco de la Semana de la Moda de París, consiguiendo eclipsar con su número musical a las modelos que participaron en el evento y a las prendas que se mostraron de la colección Yeezy Season 8.

Desgraciadamente, como casi todo lo que rodea a su familia, su actuación no ha estado exenta de cierta polémica. Al poco de que comenzaran a difundirse en las redes sociales los vídeos que los asistentes habían grabado de la pequeña de seis años cantando sobre la pasarela, se inició de manera paralela un debate acerca de las evidentes similitudes entre el rap que ella había improvisado y un tema titulado 'What I Do' de una popular estrella de YouTube llamada ZaZa.

La familia de esta joven cantante de cinco años no ha tardado en echar mano de sus propias plataformas en la esfera virtual para insistir en que el proceso creativo y el trabajo de cualquier artista merece cierto respeto y también, en este caso concreto, ser reconocido como la fuente de inspiración.

"No estamos enfadados, PERO... por favor, antes de nada, mostrad cierto respeto y aprecio por la versión original", le han pedido a los famosos padres de North. "Admiramos a Kanye y nos encanta su trayectoria. Sin embargo, no queremos quedarnos con la impresión de que la carrera de nuestra hija en el mundo del entretenimiento está siendo eclipsada", han señalado.

Kim Kardashian se ha apresurado a acercar posturas y disculparse debidamente explicando que la participación de North en el show fue una decisión que se tomó en el último momento y, por tanto, no hubo tiempo de rendir homenaje debidamente a ZaZa como la intérprete original de la letra que utilizó su propia hija como base para su canción.

"Nos encantáis. North es una gran admiradora vuestra y acude al estudio a grabar con su padre todo el tiempo, y se siente muy inspirada por el trabajo de ZaZa y también por el de Lay Lay [otra joven rapera]", ha prometido. "No fue nuestra intención en ningún momento no daros el reconocimiento que os merecéis. Nos encantaría que las niñas pudieran verse pronto".

Ese ofrecimiento ha funcionado a las mil maravillas a la hora de calmar los ánimos y los responsables de manejar el perfil de Instagram de ZaZa han propuesto organizar una reunión entre las dos niñas lo antes posible.

Por su parte, Kim ha celebrado en Twitter la primera actuación oficial de su primogénita en público reconociendo que logró emocionarla hasta las lágrimas y mencionando, esta vez sí, a ZaZa para asegurarle que esperaban de corazón que le hubiese gustado la versión de North.