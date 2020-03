"Desesperado", lo nuevo de Gaitanes

Marilyn Cejas • 10 Mar 2020 - 09:25 AM

El dúo panameño Gaitanes, formado por Ricardo y Alberto Gaitán, está de estreno, se trata del tema "Desesperado".

Así es, el sencillo está disponible en todas las plataformas digitales desde este martes 10 de marzo.

"Vuelve, por favor como estés, como sea que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo para mí es igual, no me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve te lo ruego porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea tú has ganado…", dice parte del tema.

Los intérpretes compartieron una fotografía en su cuenta de Instagram con el siguiente texto: "PANAMÁ nuestra tierra!! La música nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es respetar, extrañar y admirar a nuestro país desde muchas perspectivas. PANAMÁ es sinónimo de fusiones, combinaciones, cambios que hacen único al sonido de nuestras percusiones, nuestros tambores, acordeones, composiciones!! Orgullosos de nuestra tierra siempre".