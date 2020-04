Artistas panameños darán "Concierto en Casa" este viernes por una buena causa

View this post on Instagram

Este Viernes 1 mayo @arbydpanama @unionmasiva Celebramos el Día del Trabajador #CONCIERTOENCASA Más de 20 artistas y comediantes Trasmitido por @rpctv_panama @fulltvmax y plataformas digitales desde las 7 pm Con tu donacion llevas un plato de comida a las familias mas necesitadas de los barrios con nuestro plan #CocinaSolidaria Redes Trasmisoras @elchotin.xyz @unionmasiva @elcuara25 @Mastrip_net @tuconcierto @panamaentertainment @quexopapanama1 #salvemospanama