Panameña Liz Grimaldo estrena sencillo y videoclip titulado "Ciego"

Marilyn Cejas • 12 Jul 2020 - 08:15 AM

La cantante panameña Liz Grimaldo, quien actualmente reside en Estados Unidos; estrenó este fin de semana el sencillo titulado "Ciego", que también cuenta con un videoclip publicado en el canal de YouTube de la artista.

"No puedo dejar de agradecerle a mis amigos TAN especiales por ser parte de este proyecto tan importante para mi y apoyarme sin pensarlo con sus talentos, dedicación y sobre todo con todo el cariño. Los adoro, Gracias", expresó la intérprete en su cuenta de Instagram.

Publicidad

El sentido tema, narra la historia de cómo se siente una mujer al ver cómo es ignorada por completo por parte de su esposo.

"Te estoy hablando a ti, a ti que dejaste de verme, por tu maldito egocentrismo, a ti que el egosimo no te dejó más que ciego, ya ni notas, si me cambio el color de cabello, lo nuestro todo es blanco y negro, y ya no puedo...", dice parte de la canción, disponible en todas las plataformas digitales.