Tras su triunfo en Latin Billboard, Sech cuenta su historia de superación con un emotivo video

Marilyn Cejas • 27 Oct 2020 - 08:21 AM

El cantante panameño de música urbana, Sech, logró alzarse el pasado 21 de octubre con el premio Mejor Artista del Año Debut en los Premios Billboard de la Música Latina; lo que sin duda celebró a través de sus redes sociales, agradeciendo a sus fans y a todo su público.

"Antes de ser Sech solo era Carlos Isaías Morales", así escribió el panameño en su cuenta de Instagram, donde sorprendió con un video de casi 9 minutos, donde narra con su propia voz su historia; dónde creció, el ejemplo de su madre de superación y cómo poco a poco se dio cuenta que lo que quería hacer en su vida era cantar.

Publicidad

El oriundo de Río Abajo, un humilde sector de Panamá, cuenta cómo desde pequeño se sentaba a escribir todo lo que veía en la calle y cómo muchos de sus amigos y conocidos decidieron tomar el camino equivocado.

"...empecé tocando batería en la iglesia, yo tenía un empeño brutal con todo lo de la música, yo sabía que tenía el talento, todavía no estaba súper explotado pero sabía que podía hacerlo, quería aprender...tenía una fe pero bien brutal...en mi casa siempre se escuchaba música cristiana, pero en la calle era un flow totalmente diferente...", narra el artista, en esta gran producción que muestra a un niño que lo personifica en los espacios de un humilde hogar.

Asimismo, cuenta que después de intentar dar el primer paso para iniciar en la música, sintió ganas de retirarse y "un buen amigo" lo llamó y le dijo que "tienes que venir a Colombia que tu música está sonando bien brutal...yo tenía fe pero cuando me decían las cosas era como que de verdad eso está pasando? Si hace poco tiempo yo estaba trabajando en la construcción...y bueno, la historia ya cambió con "Otro Trago" totalmente...".

Sech también destaca cómo la cuarentena lo hizo reflexionar y habla sobre su álbum 1 Of 1 que lanzó en medio de la situación que vive el mundo debido a la pandemia del coronavirus. "...yo siento que si me convierto en un ícono de donde yo vengo, sabes cuánta gente se van a inspirar, en mi país hay mucha gente con talento...ellos también pueden, que me cojan de referencia, yo creo que la fama en mí no me ha cambiado en nada y siempre me meto en la cabeza que yo soy Carlos el que canta y ya, tengo un talento que Dios me dio y hasta ahí", expresa.

Sin duda, a través de este video Sech demuestra que todo artista debe mantener la humildad y que los sueños si se pueden cumplir. Actualmente está nominado en diversos premios de la industria y sus canciones siguen dándole la vuelta al mundo.