Luis Diaz Govea • 11 Dic 2020 - 02:59 PM

La cantante panameña Yael Danon, estrenó en la madrugada de este viernes, su nuevo tema llamado "Can You Feel", título que Yael describe como "una montaña de emociones"; donde buscaba expresar en esta canción, lo que no diría en palabras.

Uno de los productores del tema fue Gian Varela, quien a mostrado su apoyo a Yael desde que esta se hiciera "tendencia" en Panamá por su participación en Got Talent de Israel en el 2019.