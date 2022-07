Artistas panameños lamentan el fallecimiento de I-Nesta

El rasta del futuro formó parte de la agrupación de reggae "Inspiración Mística" y luego inició su carrera como solista.

Reacciones

Varias personalidades y colegas lamentaron su muerte, entre ellos el cantante argentino Fidel Nadal, con quien I-Nesta interpretó "Todo Vuelve A Su Lugar"; a través de su Instagram Stories compartió parte del videoclip donde aparecen juntos y el siguiente texto:

Fidel Nadal feat. I-Nesta - Todo vuelve a su lugar (video oficial) 1080HD

"Para siempre en nuestros corazones mi buen hermano que me dio la vida. Todo el apoyo a su familia".

Por su parte, el panameño RD Maravilla escribió junto a una imagen de I-Nesta sosteniendo la bandera de Panamá: "El Rasta del Futuro. Vuelta alto león".

Y quien colgó un video muy triste ante la lamentable muerte de I-Nesta fue Renato, quien con los ojos casi llorosos dijo: "Me acabo de enterar de esa mala noticia de I-Nesta, que Dios lo tenga en la gloria, muy joven, un buen artista, muy joven para que se nos haya ido, no sé qué decir, no sé...voy a buscar un concierto donde él me dio el respeto y me hizo subir con su banda, hace creo que 4 años...Que Dios lo tenga en la gloria, bendiciones, paz a la familia...tremendo artista pela'o buena gente...".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCf86ge_jjlO%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by RENATO 507 (@renato507)

Luego subió un video donde ambos compartieron escenario.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCf9Bi0hD9sL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by RENATO 507 (@renato507)

Por su parte, el productor panameño, Mista Bombo, reaccionó colgando una foto junto a I-Nesta en su Instagram Stories: "Siempre fue un placer trabajar contigo. Vuela alto leyenda".

"Expreso mi sentido pésame a los familiares y amigos de Joseph Elías Apolayo, conocido como I Nesta, se nos ha ido un gran talento. Descansa en paz", expresó la ministra de Cultura de Panamá, Giselle González.