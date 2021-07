Baby Karen asegura que en Panamá no apoyan su música y que su país la "decepciona todos los días"

"Sacar un buen tema, escribirlo, eso es un don, un don que gracias a Dios yo tengo...no es fácil señores desvelarse, no es fácil trabajar durante meses, quizás años, porque esta canción la escribí cuando estábamos en plena pandemia, y que tu propio país que te vio crecer en esto, no te apoye porque sinceramente tú no estás ahorita en un bochinche, tú no estás en un tema, o tú no estás enseñando una nalga, una teta...eso golpea duro...", expresó.

Asimismo, habló sobre la falta de apoyo de los medios de comunicación, quienes deberían apoyar "con una nota" a los artistas por su talento y no por alguna polémica.

"...quisiera saber en qué mundo estamos viviendo, osea, importa más el bochinche que el apoyo que le pueden dar a un artista de su propio país...si salimos de este bendito país y hacemos bulla afuera, nos quieren besar hasta el hongo del pie...por qué no son parte del proceso...de verdad me dueles mucho Panamá pero si a mi me dicen afuera, me dan a escoger si soy panameña, colombiana o peruana, lastimosamente me voy con las dos últimas opciones, o soy colombiana o soy peruana, la nacionalidad de mis padres, que son países donde me apoyan, donde me quieren...lastimosamente este es mi país, me dio crecer, nacer y todo lo demás, y me decepciona todos los días", manifestó la cantante.