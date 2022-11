Bad Bunny brindó un show de altura en Panamá, Sech volvió a sorprender

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClSelU-MFk5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@la.mordidapa)

El intérprete brindó unas palabras al público panameño, causando furor. "...por fin llegó el día de presentarme aquí en Panamá, gracias por estar aquí...lo único que les voy a pedir a cambio es que la pasen bien, la pasen increíble, que bailen, que perreen, que suben, que brinquen, hagan lo que quieran, esto es de ustedes, este concierto sin ustedes no existiera, así que esto es de ustedes...disculpen, qué concierto, esto no es un concierto, me equivoqué, este no es un concierto cualquiera, esta noche Panamá lo que hay es party toda la noche...", dijo.