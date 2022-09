La pieza audiovisual fue dirigida por Andrés Segura y producida por Rendon.

"...si te alejas quedo en coma, pierdo toda vitalidad, y tus labios como droga, no puedo resistirme, no hay llave para escaparme de tus labios y no hay llave para escaparme de tus besos, te hice una mala jugada, te vas como si nada y ya no quieres regresar a mí..." dice parte de la canción.