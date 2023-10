Eddy Lover, La Factoría ft Farruko - Letra completa Perdóname

La nueva versión de Perdóname mantiene parte de su letra, sin embargo hubo cambio importante en la composición, especialmente con la introducción de Farruko.

Letra completa de la nueva versión de Perdóname

Aquí está la letra completa de la nueva versión de Perdóname, interpretada por Eddy Lover, La Factoría en colaboración con Farruko.

Letra:

Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer

Estás equivocada, yo lo sé

Qué fallé, porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré

Y nuevamente te pido mujer

Que si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname

Si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname, bebé

Farruko

A mi esta culpa me pesa, no se me sale e’ la cabeza

Le rompí el cora a una princesa

Se me fue la mano en esa, perdóname

Vuelvo y lo siento, no miento sé que te fallé

Hago el intento y Dios quiera te de pa' volver

Quizás el tiempo te sane bebé tengo fe

De que te recuperaré

Mala, mala

Mala mía bebé

Mala, mala

Fue mía perdóname

Demphra

Ya no quiero explicaciones ni que ruegue, ni que llore

Sabía que el hombre mentía, tú eres de los peores

Date cuenta que pa ti ya no existo, que te perdone Cristo

Ma no seas mala

Demphra

No es culpa mía que tú no la tengas clara

Yo no soy mala

Fuiste tú... la rata de dos patas

Eddy Lover

Que si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname

Que si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname, bebé

Perdón de que si por travieso

Perdí la carne buscando hueso

Ahora tu no estás en gente

Tu no andas en eso

Sigo ratón pero sin el queso

Ma dime que es mentira, que es mentira

Ya no estás pa mí

Si fui un cabrón pero ya pasó

Baby tenme compasión

Que si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname

Si alguna vez

Sentiste algo lindo por mí

Perdóname, perdóname, bebé