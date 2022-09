Kenny Man estrena "Mia" y asegura que "las páginas rurales" no apoyan su música

Mia - Kenny Man x Da Silva x Formoso

El intérprete compartió el estreno en su cuenta de Instagram, manifestando su inconformidad con "las páginas rurales", las cuales asegura no apoyan su música sino que más bien están "pendientes de la polémica".

"No veo a las Páginas Rurales apoyar, parece que están solo pendientes de la polémica, el bochinche, y las tiraderas rurales, como hace par de semanas atrás. Hay que pagar, pautar o hay que cantar música basura para que le den amor a un tema?", expresó.

View this post on Instagram A post shared by (@kennymanoficial)

"...otra como tú baby no hay...no sé si mañana estemos juntos, así que ven y goza cada segundo...baby yo no sé o tal vez si sé, qué es lo que tú tienes que me gusta tanto, un qué se yo y un no sé qué, que todo el día nena yo te vivo dando...", dice parte del sencillo.