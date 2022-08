Kenny Man habla de Mr. Saik, de su primer trabajo y su éxito "Ni Gucci Ni Prada"

Primer trabajo formal

El artista contó que en el año 2016 tuvo su primer trabajo formal, el mismo fue en un banco como digitalizador. Para ese momento, utilizaba sus horas libres para escribir y componer, ya que siempre estuvo enfocado en la música.

Sin embargo, confesó que en ocasiones se sintió incómodo cuando algunas compañeras de trabajo le pedían fotos, mientras él, estaba trabajando o cargando expedientes en una carretilla.

Luego de esa experiencia, estuvo trabajando como chapistero en un taller y aseguró que allí se sintió mejor.

Adicional, dijo que junto a su padre pintó casas de personas adineradas y también aprendió de construcción.

El apoyo de Mr. Saik

Kenny Man contó que para la época en la que el dominicano radicado en Panamá, Mr. Saik, lanzó el tema "La Chama" (2017), él "lo defendía" y no dudaba en apoyarlo en lo que fuera; esto, debido a que recibió muchas críticas por la letra de la canción.

Dijo que un día Mr. Saik le preguntó que cuánto ganaba en el taller y él le respondió; luego de eso, le ofreció trabajar con él en sus shows y que aceptó.

"...estaba contento con la plata, en cada show me daba 100 dólares... me apoyó con prendas, zapatillas, íbamos a los carnavales...", expresó y a su vez manifestó que luego de estar trabajando con Mr. Saik por seis meses, él le dijo que ya era hora de que sacara sus propios temas, así que se concentró en eso.

¿Cómo nació "Ni Gucci Ni Prada"?

Kenny contó cómo en una noche, concentrado en el porche de su casa, escribió 7 canciones y que de allí salió "Ni Gucci Ni Prada", la canción que nunca imaginó que llegaría tan lejos.

Luego de tanto éxito, ante la interrogante del por qué no siguió grabando música comercial, Kenny confesó que él no se haya con este tipo de música y que lo que le gusta es el rap.

Canciones que no le gustan

El intérprete reveló que el lanzamiento del tema "Chica Plástica" fue precipitado y que le faltó masterizarlo en el estudio; por eso, cada vez que la escucha no le gusta. "Estaba enrabiado con esa canción", dijo.

Pero eso no es todo, ya que la canción "El Tortugón" nunca le gustó. "Ese tema no me gusta, yo me arrepiento de este tema, demasiado payaso", expresó.

Aquí podremos ver la entrevista completa: