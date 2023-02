¡La botan! Maluma y Marc Anthony lanzan tema juntos

El sencillo fue escrito por ambos, Sergio George, Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles y René David Cano.

"La Fórmula" está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip publicado en el canal de YouTube de Maluma, donde se muestra el proceso de grabación del mismo y hasta aparece la hoy esposa de Marc, la modelo Nadia Ferreira.

"Hoy me levante pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo y yo sigo donde me dejaste Tu pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Que mierda recordarte No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleve a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos...", dice parte del sencillo.

Aquí podemos ver el videoclip de este mega hit, muy bueno para bailar: