Mr. Saik y Mr. Fox revelan filmación de videoclip de nuevo sencillo

Ambos artistas revelaron imágenes de la filmación del videoclip, rodeados de bailarinas y jóvenes del barrio; a través de su Instagram Stories.

El sencillo se titula "Lonolea" y el videoclip contó con la dirección de Tropa Films y la producción de Aldair Productions.

"...cuando estoy borracho pa' mi no hay mujeres feas...la que no c... que no venga pa' mi fiesta...", dice parte del sencillo.