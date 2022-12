Samy Sandoval cuenta cómo surgió la idea de la tradicional amanecida en Los Uveros

"...me acuerdo que la primera vez casi la gente no nos acompañó, después el otro año más o menos, y así nos fuimos, hasta que la gente se fue dando cuenta que amanecíamos allí y ahora se ha convertido en la amanecida más grande de toda la República de Panamá, así que ya viene, no se lo pierdan", expresó el artista.

"Mi gente se acerca la amanecida en los Uveros de Penonomé, un tradición que cuenta con más de 25 años, donde tocamos desde las 10 p.m. de 1 de enero hasta las 11 a.m. del día 2 de enero. ¿Estás preparado? ¿Qué pieza te gustaría escuchar?", dice el texto que acompaña la publicación.