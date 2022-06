Sandra y Samy Sandoval pronto estrenarán nuevo tema 

“Vamos a cantarle a la gente un pedacito de la canción nueva para ver qué opinan ... Yo no nací para estar encerrada, para que me estén mi controlando y el que quiera decirme a mi que no salga ", publicó la cantante Sandra Sandoval en su red social de Instagram.

Este tema tiene ansioso a su público que en redes sociales ya manifestaron su aprobación y deseo por escucharlo lo más pronto posible ... ¡OJUÉ!